Агент Бережного: «Переход в СКА можно назвать как «гром среди ясного неба». Пока он не до конца все осознал. Надеемся, он как минимум станет первым номером фарм-клуба»
Агент Станислава Бережного прокомментировал обмен вратаря из «Авангарда» в СКА.
– Пока Бережной не до конца все осознал. Потому что его переход можно назвать как «гром среди ясного неба», все прошло очень быстро.
– В системе СКА большая конкуренция среди вратарей, в том числе вашего агентства…
– Наше агентство представляет еще Заврагина и Плешкова. Мы надеемся, что Бережной как минимум станет первым номером фарм-клуба, а как максимум – будет играть за СКА.
Возможно, руководство клуба еще посмотрит всех вратарей и определит, если кого-то надо поменять или отдать в аренду. Сначала в СКА должны поработать с Бережным вживую, пока он провел там только несколько тренировок, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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