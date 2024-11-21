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  • Бережной о переходе в СКА: «Там много молодых талантливых вратарей. Такая конкуренция поможет мне войти в зону роста и стать по уровню выше»
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Бережной о переходе в СКА: «Там много молодых талантливых вратарей. Такая конкуренция поможет мне войти в зону роста и стать по уровню выше»

Станислав Бережной высказался о переходе в СКА.

21-летний вратарь перешел в петербургский клуб из «Авангарда» в рамках обмена на Никиту Серебрякова. 

– Насколько вы рады этому переходу и перезагрузке карьеры?

– Сейчас будет большая конкуренция. Ведь в СКА много молодых талантливых вратарей. Думаю, такая конкуренция поможет мне войти в зону роста и стать по уровню выше.

– Ваша визитная карточка – игра в полуфинале плей‑офф МХЛ в 2023 году, когда «Омские Ястребы» обыграли СКА‑1946. Что вы помните о тех матчах?

– Серия запомнилась тем, что в ней было очень много оборонительного хоккея. Терпежка, где‑то команда помогла, парни ловили на себя шайбы. Вроде играли две атакующие команды, а матчи завершались с маленьким счетом. Этого никто не ожидал. Исход серии решался на ошибках, и мы их допустили чуть меньше. Перетерпели, реализовали свои моменты.

– Сейчас вы показываете хорошую статистику в ВХЛ, отражая за «Омских Крыльев» в среднем 92,6% бросков. Как вам этот сезон?

– Он непростой, но в то же время очень поучительный. Каждая игра принципиальна, все команды для нас одинаковые в том смысле, что со всеми трудно играть. Много бросков, и это тоже помогает моему развитию, когда играешь с мужиками.

– Вы знакомы с молодыми вратарями СКА? Артемий Плешков, Егор Заврагин, Павел Мойсевич.

– Скорее это Тимур Кол и Никита Подлягин, которые переехали в СКА в мае в результате обмена. Но вообще со всеми ребятами в Питере я быстро познакомлюсь. Когда стало известно о моем обмене, то Тимур мне сразу же позвонил, шуточно поболтали.

– Когда вы вылетаете в Санкт‑Петербург?

– Я в процессе, еще только покупаю билет. Хотел бы поблагодарить «Авангард» за все, что для меня сделали. Я провел шесть сезонов в системе омского клуба, где очень помогли моему развитию. Спасибо большое! – сказал Бережной. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoСтанислав Бережной
logoСКА
logoЕгор Заврагин
logoТимур Кол
logoОмские Крылья
logoВХЛ
logoАвангард
logoАртемий Плешков
Никита Подлягин
logoПавел Мойсевич
logoМатч ТВ
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