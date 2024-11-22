«Вы умеете в воротах играть?» Ротенберг нервничает из-за вопросов о новом вратаре

Талантов много не бывает.

Обмен Никиты Серебрякова в «Авангард» официально состоялся. Взамен СКА получил 21-летнего вратаря Станислава Бережного . Он еще не дебютировал в КХЛ, но неожиданно понадобился СКА в рамках сделки по Серебрякову. Формально все понятно: клуб сократил зарплатную ведомость и заполучил перспективного парня. Вот только перспективных в системе СКА много и без него.

На пресс-конференции после матча с «Торпедо» (4:1) главного тренера СКА вполне логично спросили про этот обмен. При ответе на вопрос, зачем команде еще один молодой вратарь, Ротенберг заметно занервничал и устроил ответный блиц журналисту:

«Не нужен нам что ли вратарь? А если кто-то заболеет? Полевой выйдет? А вы умеете в воротах играть? У вас есть вратарская форма? А вы играете в хоккей? А кататься умеете? А кораблик умеете делать? Вы прекрасно понимаете, что найти сильных вратарей – сложная задача».

В какой-то момент показалось, что Ротенберг выбирает вратаря прямо на пресс-конференции. Он даже прямо обратился к журналистам: «Вы не вратарь, я тоже не вратарь. Мы все здесь не вратари. Есть вратари в зале? »

Но таких почему-то не нашлось.

Ротенберг говорил про болезни, клубную систему и НХЛ – но на прямой вопрос так и не ответил

После блиц-опроса Ротенберг все-таки вернулся к основной теме, зачем же СКА еще один вратарь. Ответ простой – заменять просто некем:

«А если кто-то заболеет? Бывает же вирусы у вратаря. Нужен третий вратарь. Такие вопросы нужно заранее продумывать. Это общее мнение журналистов – зачем СКА вратари? Потому что мы в хоккей играем. Если вы не можете выйти в ворота, то нам приходится искать вратарей».

Просто напоминаем: ушедший Никита Серебряков не попадал в заявку на матчи СКА с 5 октября. Артемий Плешков за полтора месяца (с 10 октября) вышел в основе лишь однажды. Все это время СКА без проблем обходился парой вратарей Заврагин – Мойсевич. Павел вышел в основе и на «Торпедо» (43 сэйва). В раздевалке он заслуженно получил от Евгения Кузнецова волшебный шар энергии.

Бережной точно выиграет конкуренцию у таких ребят? Если нет, то хотя бы пригодится в системе:

«У нас большая система. Вот, например, «СКА-Юниор». Там, в отличие от прошлого сезона, не хватило с точки зрения системы вратаря, который может играть на высоком уровне. Тут уже вопрос к селекции вратарей. Поэтому ваш вопрос непонятен, ведь любой команде нужны вратари.

Поэтому вратарь в современном хоккее – больше 50%. И мы рады, что мы можем иметь в команде таких вратарей. У нас есть вертикаль и нам нужно развивать нам вратарей. Поэтому я считаю такие вопросы провокационными».

Ротенберг завершил выступление любимым примером из НХЛ. Его он приводит каждый раз, когда спрашивают про вратарей СКА:

«Год назад «Вегас» выиграл Кубок Стэнли с четвертыми вратарем. Может быть все, что угодно».

Ротенберг говорил по этой теме почти пять минут – понятнее все равно не стало

До подписания Бережного у СКА остались Павел Мойсевич (20 лет), Егор Заврагин (19 лет), Артемий Плешков (22 года). Глеб Саранчук (20 лет) поднимался в основу из «СКА-Невы», но оставался в запасе на матчи КХЛ. В той же «СКА-Неве» есть Никита Подлягин (20 лет). Удивительно, но Подлягин летом попал в систему СКА как раз из «Авангарда» (стал частью сделки по Бердину).

Учитывая Бережного, средний возраст голкиперов СКА составляет 20,4 лет. В команде не скрывают, что берут пример с «Металлурга». Клуб выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2023/24 вместе с 20-летним Ильей Набоковым. Поэтому и СКА делает ставку на молодых вратарей.

В речи из пресс-конференции Ротенберг отдельно отметил всех молодых вратарей СКА и объяснил их важность для команды.

● Прямо сейчас любимый вратарь Ротенберга – 19-летний Заврагин. Мы уже объясняли , почему это ненадолго. Есть подтверждение и в жизни – он пропустил последние два матча.

Ротенберг прокомментировал это отдельно: «У нас получил травму Егор Заврагин. Бывают травмы у вратарей. Но он скоро вернется. А ему сколько лет? 19 лет. Но он играет не хуже опытных ребят».

Здесь же тренер привел еще один аргумент в пользу молодых голкиперов – они составляют хорошую конкуренцию опытным. С Заврагиным это правда работало (13 матчей, 92,4% ОБ). Но до сих пор непонятно, как долго он продержится. И кого из вратарей СКА вообще можно считать опытным?

● В ответе Ротенберг переключился на Павла Мойсевича. Да, это он сыграл против «Торпедо» и выдал хорошую статистику – отразил 43 броска (97,7% ОБ).

«Давайте начнем с положительного. Вот сегодняшний вратарь Павел Мойсевич как вам? Я считаю, что надо его отметить сегодня. Не сыграл на сухарь, но тут уже вопросы к полевым игрокам. Его статистика – 98% – ближе к 100%. Вот почему сегодня хорошо сыграл Павел Мойсевич? Потому что он выигрывал Кубок Харламова ».

В целом по сезону Мойсевич сыграл немного – всего 4 матча (93,3% ОБ). Тут сказалась его травма, которую он получил еще перед сезоном. Судя по словам Ротенберга, его важность для СКА – чемпионство в МХЛ.

● Ротенберг уже назвал Бережного сильным вратарем, хотя тот еще даже не сыграл в СКА:

«Бережной – один из сильнейших вратарей в своем поколении. Хорошая работа селекции Авангарда, и они обыграли в позапрошлом сезоне они вынесли СКА-1946. И тогда играл Иван Демидов, о котором вы так любите говорить, и он не мог забить ему не одной шайбы».

В подтверждение слов тренер привел статистику вратаря из ВХЛ, которая действительно выглядит неплохо: 92,6% отраженных бросков за 14 матчей в регулярке-2024/25.

● Единственный, кого не упомянул Ротенберг, – Артемий Плешков. Сейчас он даже не всегда попадает в запас, хотя до возвращения Заврагина из аренды был основным и провел 14 матчей при 92,4% ОБ.

Очевидно, Ротенберг так и не дал четкого понимания, зачем СКА понадобился Бережной. Единственное конкретное объяснение – он пригодится в системе. Возможно, молодой вратарь все-таки получит шанс и в основе, ведь Ротенберг ценит перспективных вратарей.

Но вот вопрос о его пользе для СКА все равно остается открытым.

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Фото: КХЛ /Смирнов Илья, Лошкарев Дмитрий, Кузьмин Юрий