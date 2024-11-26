«Динамо» выиграло 6-й матч подряд
«Динамо» выиграло шестой матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Локомотив» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Голами отметились Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Артем Швец-Роговой.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице Запада, набрав 41 очко после 30 матчей.
В следующей игре, 28 ноября, команда встретится с ЦСКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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