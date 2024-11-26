«Динамо» выиграло 6-й матч подряд

«Динамо» выиграло шестой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Локомотив » (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Голами отметились Джордан Уил , Дмитрий Рашевский и Артем Швец-Роговой .

На данный момент «Динамо » занимает третье место в таблице Запада, набрав 41 очко после 30 матчей.

В следующей игре, 28 ноября, команда встретится с ЦСКА.