Моторыгин о Миске и Комтуа: «Хантер – хороший вратарь, ему нужно было привыкнуть к уровню КХЛ, акклиматизироваться. У Максима свой стиль, он добавляет и будет играть лучше»
– В это межсезонье к команде присоединился Хантер Миска. В начале сезона его многие критиковали, но сейчас он стабильно играет. Можно ли сказать, что по уровню он один из лучших голкиперов лиги?
– Хантер – хороший вратарь. Первое время у него не получалось, потому что ему нужно было акклиматизироваться, привыкнуть к уровню лиги.
Так же как и Максиму Комтуа, который сейчас добавляет. Я думаю, что дальше ему будет проще и он будет играть еще лучше.
– А как вам уровень конкуренции с ним?
– Хороший вратарь. С ним интересно конкурировать.
– О Комтуа. Многие говорят, что это главный провокатор лиги, и сравнивают его с [Брэдом] Маршандом. Вы, как человек, играющий с Максимом в одной команде, согласны с таким мнением?
– У него свой стиль. На тренировках он обычный, простой парень, который никого не задевает. Возможно, то, что происходит на играх, показывает его стиль, – сказал вратарь московского «Динамо».
Директор «Динамо» о Комтуа: «Судьи считают его провокатором, кажется. Мы не любили, если против нас канадцы так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки»
Директор «Динамо» о Миске: «Плохой матч был только с Нижнекамском. Иногда становилось жалко Хантера – перед смешным голом видим 2 рикошета»
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