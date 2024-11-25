Моторыгин о Миске и Комтуа: «Хантер – хороший вратарь, ему нужно было привыкнуть к уровню КХЛ, акклиматизироваться. У Максима свой стиль, он добавляет и будет играть лучше»

Максим Моторыгин высказался об игре Хантера Миски и Максима Комтуа.

– В это межсезонье к команде присоединился Хантер Миска. В начале сезона его многие критиковали, но сейчас он стабильно играет. Можно ли сказать, что по уровню он один из лучших голкиперов лиги?

– Хантер – хороший вратарь. Первое время у него не получалось, потому что ему нужно было акклиматизироваться, привыкнуть к уровню лиги.

Так же как и Максиму Комтуа , который сейчас добавляет. Я думаю, что дальше ему будет проще и он будет играть еще лучше.

– А как вам уровень конкуренции с ним?

– Хороший вратарь. С ним интересно конкурировать.

– О Комтуа. Многие говорят, что это главный провокатор лиги, и сравнивают его с [Брэдом] Маршандом. Вы, как человек, играющий с Максимом в одной команде, согласны с таким мнением?

– У него свой стиль. На тренировках он обычный, простой парень, который никого не задевает. Возможно, то, что происходит на играх, показывает его стиль, – сказал вратарь московского «Динамо».

Директор «Динамо» о Комтуа: «Судьи считают его провокатором, кажется. Мы не любили, если против нас канадцы так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки»

Директор «Динамо» о Миске: «Плохой матч был только с Нижнекамском. Иногда становилось жалко Хантера – перед смешным голом видим 2 рикошета»