Алексей Протас: «Овечкин хочет забивать в каждом моменте. Он от всех требует по максимуму, особенно от партнеров по звену. Это держит тебя собранным»

Алексей Протас высказался об игре в звене с Александром Овечкиным.

– Ты выходишь в звене с Ови. Он снова играет, словно ему 25. Ты впечатлен этим?

– На самом деле – нет. Видно, как он заряжен. В игре с «Рейнджерс» он забросил две шайбы за несколько минут, в следующей смене у меня был хороший момент. Когда приехали на скамейку, он говорит: «Что ты делаешь? Давай собирайся, надо забивать!»

Ты понимаешь, что он максималист, хочет забивать в каждом моменте. Где-то он эмоционален, особенно, если не забиваешь или не отдаешь. Понимаешь, что он от всех требует по максимуму, особенно от партнеров по звену. Это тебя держит собранным.

Каждую смену нужно выкладываться. Результат есть и у команды, и у него.

Травма – это очень обидно. Думаю, что он вернется только сильнее. Возможно, пауза пойдет на пользу. Он ведь за всю карьеру около 30 игр только пропустил. Он с позитивом к этому относится. Мы должны продолжать играть в наш хоккей. Если мы хотим далеко забираться, мы не должны зависеть от одного человека.

– Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– Ты видишь, как он набирает, уже меньше 30 осталось. Хотя в начале сезона тоже было много скептиков. Конечно, хотелось бы как можно раньше. Все этого ждут. Загадывать я не хочу, – сказал нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас .

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).