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  • Загитова об Овечкине: «Он двигает наш спорт вперед. Очень хочется пожелать здоровья, а потом – как можно больше заброшенных шайб! Надеемся, что Александр побьет рекорд Гретцки»
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Загитова об Овечкине: «Он двигает наш спорт вперед. Очень хочется пожелать здоровья, а потом – как можно больше заброшенных шайб! Надеемся, что Александр побьет рекорд Гретцки»

Алина Загитова поддержала Александра Овечкина и пожелала ему здоровья.

Капитан «Вашингтона» выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. 

– Вы слышали о том, что российский капитан «Вашингтона» получил травму? Что вы думаете об этой ситуации?

– Конечно, Александр Овечкин – выдающийся хоккеист и потрясающий человек, который двигает наш спорт вперед. Мне очень хочется пожелать здоровья, чтобы Александр как можно быстрее восстановился после травмы.

А потом – как можно больше заброшенных шайб! Мы все знаем, к чему стремится Овечкин. И очень надеемся, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

39-летний хоккеист занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (868 шайб в 1444 играх в рамках регулярных чемпионатов), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
травмы
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logoВашингтон
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женское катание
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