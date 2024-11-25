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Овечкин вместе с «Вашингтоном» отправится на выезд во Флориду

Александр Овечкин отправится на выезд во Флориду вместе с «Вашингтоном».

Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер со ссылкой на тренера «Кэпиталс» Спенсера Карбери.

«Овечкин едет во Флориду, по словам Карбери. Он будет с командой.

Он не будет кататься, но может быть вместе с группой», – написала Сильбер.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Сэмми Сильбер
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
травмы
logoСпенсер Карбери
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