Майкл Пелино: «Мне нравится слушать гимн России. Это всегда была одна из моих любимых песен»

Майкл Пелино рассказал, что ему нравится слушать гимн России.

Ранее стало известно, что Пелино и Майк Кинэн возглавят сборную легионеров на Кубке Первого канала .

– Вы очень тепло отзывались о России, когда работали здесь. И даже пели наш гимн перед матчами. Чем вас впечатлила Россия?

– С того момента, как мы приехали в Россию в 2013 году, я был впечатлен местными людьми. Здесь живут прекрасные душевные люди! В стране очень много красивых городов, Россия сразу напомнила мне Канаду – мою родину.

И хоккей! Игроки, с которыми нам довелось работать, были великолепны. Они относились к нам с уважением, хотели учиться и были невероятно трудолюбивыми. Это был действительно классный опыт для тренера и человека, который приехал в новую страну. Я ценю опыт, полученный в России.

– Вы еще помните слова гимна России?

– Да. Мне все еще нравится его слушать. Не знаю, смогу ли я его спеть, но это всегда была одна из моих любимых песен.

С нетерпением жду возможности снова встать за скамейку запасных и услышать ее снова, – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Майкл Пелино .