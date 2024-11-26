«Оттава» хочет приобрести защитника после травмы Зуба. В обмен могут включить Норриса с зарплатой 7,95 млн долларов в год
«Оттава» хочет приобрести защитника после травмы Артема Зуба.
Российский хоккеист выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы, полученного в матче против «Ванкувера».
Сообщается, что руководство канадского клуба уже ведет работу по возможному приобретению защитника.
Также отмечается, что в потенциальной сделке может быть задействован нападающий Джош Норрис.
Форвард набрал 14 (8+6) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Соглашение хоккеиста с зарплатой 7,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2029/30.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ottawa Citizen
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