«Оттава» хочет приобрести защитника после травмы Зуба. В обмен могут включить Норриса с зарплатой 7,95 млн долларов в год

«Оттава» хочет приобрести защитника после травмы Артема Зуба.

Российский хоккеист выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы, полученного в матче против «Ванкувера».

Сообщается, что руководство канадского клуба уже ведет работу по возможному приобретению защитника.

Также отмечается, что в потенциальной сделке может быть задействован нападающий Джош Норрис .

Форвард набрал 14 (8+6) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Соглашение хоккеиста с зарплатой 7,95 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2029/30.