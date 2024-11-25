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  • Плющев о Кинэне и Пелино во главе сборной легионеров КХЛ: «Не за пирожки же они приедут – видимо, есть большие деньги. Выбор для пиара»
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Плющев о Кинэне и Пелино во главе сборной легионеров КХЛ: «Не за пирожки же они приедут – видимо, есть большие деньги. Выбор для пиара»

Владимир Плющев высказался о тренерах сборной легионеров на Кубок Первого канала.

Ранее стало известно, что команду иностранных игроков Фонбет чемпионата КХЛ возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.

«У нас есть тренеры, которые владеют английским и могут возглавить сборную легионеров КХЛ. Не знаю, почему выбор пал именно на Кинэна и Пелино. Видимо, больше для пиара. Поскольку большой проблемы найти подходящую кандидатуру здесь нет.

Видимо, есть большие деньги – не за пирожки же они приедут. Конечно, интересно посмотреть на эту команду, получится срез иностранцев в сравнении с нашими хоккеистами.

Только не стал бы называть ее сборной мира. Все-таки в КХЛ представлены далеко не лучшие хоккеисты мира, поэтому правильнее – сборная легионеров КХЛ.

Но увидеть их в деле в любом случае будет интересно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Третьяк о Кубке Первого канала: «По «СКА-Арене» были некоторые вопросы, сейчас они сняты. Ожидается большой зрительский интерес»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoКубок Первого канала
logoМайк Кинэн
logoКХЛ
Майкл Пелино
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