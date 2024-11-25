Крикунов о Кинэне и Пелино во главе сборной легионеров КХЛ: «Известные тренеры, поэтому их выбрали. Будет конкурентная команда. Классные вратари, защитники, про нападающих и говорить нечего»»

Владимир Крикунов высказался о сборной легионеров на Кубке Первого канала.

Ранее стало известно , что команду иностранных игроков Фонбет Чемпионата КХЛ возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино .

– Кинэн и Пелино достаточно известные в КХЛ тренеры, этим все сказано. Поэтому выбор и пал на них. Что касается самой сборной легионеров, это будет конкурентная команда. У нас в лиге очень хорошие ребята собраны.

Классные вратари, защитники, а про нападающих и говорить нечего. Думаю, эта сборная себя покажет.

– Реально ли сделать команду за несколько дней?

– Ничего страшного, многие так собираются.

Например, когда я повез сборную на Олимпиаду, некоторые ребята подъехали только к первой раскатке. Поначалу, конечно, могут быть сложности, нужно время. Ничего, как-то договорятся, сыграются, – сказал бывший главный тренер сборной России.