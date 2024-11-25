Крикунов о Кинэне и Пелино во главе сборной легионеров КХЛ: «Известные тренеры, поэтому их выбрали. Будет конкурентная команда. Классные вратари, защитники, про нападающих и говорить нечего»»
Владимир Крикунов высказался о сборной легионеров на Кубке Первого канала.
Ранее стало известно, что команду иностранных игроков Фонбет Чемпионата КХЛ возглавят Майк Кинэн и Майкл Пелино.
– Кинэн и Пелино достаточно известные в КХЛ тренеры, этим все сказано. Поэтому выбор и пал на них. Что касается самой сборной легионеров, это будет конкурентная команда. У нас в лиге очень хорошие ребята собраны.
Классные вратари, защитники, а про нападающих и говорить нечего. Думаю, эта сборная себя покажет.
– Реально ли сделать команду за несколько дней?
– Ничего страшного, многие так собираются.
Например, когда я повез сборную на Олимпиаду, некоторые ребята подъехали только к первой раскатке. Поначалу, конечно, могут быть сложности, нужно время. Ничего, как-то договорятся, сыграются, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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