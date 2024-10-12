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  • Жамнов о 3:0 с «Ак Барсом»: «У «Спартака» сочетания разные – чуть подпритерлись, процесс небыстрый. Перед «Динамо» будем еще думать над перестановками. Сегодня ловили шайбы на себя – молодцы»
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Жамнов о 3:0 с «Ак Барсом»: «У «Спартака» сочетания разные – чуть подпритерлись, процесс небыстрый. Перед «Динамо» будем еще думать над перестановками. Сегодня ловили шайбы на себя – молодцы»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Ак Барсом» (3:0).

– Насколько успешными оказались перестановки?

– Исходили из того, у кого получается, а у кого нет. Все видели и сделали такие тройки. Как будет завтра – глянем. Утро вечера мудренее.

– Перестановки – чтобы встряхнуть? Или только на игру смотрели?

– И то, и другое.

– Как удается поддерживать форму Димы Николаева?

– Он молодец. Также радует, что и ребята хорошо сыграли в концовке.

– Какие слова нашли после матча с «Салаватом»?

– Внутренняя кухня, не надо спрашивать меня на эту тему.

– Увидели у них другое отношение к делу?

– Конечно. Ловили шайбы на себя. Бились и боролись. Бывает, что что‑то не получается. Я приму ошибки, когда игрок старается. Но никогда не приму, когда игрок не старается. Повторюсь, ребята молодцы, дисциплина была важна.

Игроки справились. Когда ты выходишь играть после поражений, есть скованность, но после первых двух смен стали играть получше.

– Казанцы были активнее. Самоотдача компенсирует такое начало, вас это беспокоило?

– Меня ничего не беспокоит. У нас все четыре сочетания разные, чуть подпритерлись. Мы понимали, что будут недопонимания при игре в обороне.

Процесс‑то небыстрый, перед «Динамо» будем еще думать над сочетаниями, – сказал главный тренер «Спартака».   

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoДмитрий Николаев
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