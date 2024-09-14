Ларионов о 2:4 со «Спартаком»: «Торпедо» их обыграет в сезоне и не раз. Хорошего было больше, чем негатива. Сожалений нет, мы были в состоянии победить»
Нижегородцы проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4.
– Соперника с победой. Нашу команду поздравляю с хорошими усилиями, были в состоянии обыграть «Спартак». Мы их обыграем в этом сезоне и не раз. На таких играх делаются выводы.
Игра непредсказуемая. Мы не должны попадать под влияние обстоятельств. Достойно вернулись в игру, хорошего было больше, чем негатива. Не будем критичны по отношению к нашим игрокам.
– Почему вы постоянно меняете звенья нападения?
– Это игра, в футболе меняются по пять человек. Нам важно найти сочинения, которые могут удивить соперника. Ты не можешь сидеть сложа руки, пытаемся внести коррективы в состав.
– Не пожалели о том, что убрали из состава Кагарлицкого?
– Не может быть сожалений. Мы хотим, что бы ребята были в порядке по скорости. Каге этого не хватает, мы с ним об этом говорили, – сказал Игорь Ларионов.
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