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  • Ларионов о 2:4 со «Спартаком»: «Торпедо» их обыграет в сезоне и не раз. Хорошего было больше, чем негатива. Сожалений нет, мы были в состоянии победить»
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Ларионов о 2:4 со «Спартаком»: «Торпедо» их обыграет в сезоне и не раз. Хорошего было больше, чем негатива. Сожалений нет, мы были в состоянии победить»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры со «Спартаком».

Нижегородцы проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4. 

– Соперника с победой. Нашу команду поздравляю с хорошими усилиями, были в состоянии обыграть «Спартак». Мы их обыграем в этом сезоне и не раз. На таких играх делаются выводы.

Игра непредсказуемая. Мы не должны попадать под влияние обстоятельств. Достойно вернулись в игру, хорошего было больше, чем негатива. Не будем критичны по отношению к нашим игрокам.

– Почему вы постоянно меняете звенья нападения?

– Это игра, в футболе меняются по пять человек. Нам важно найти сочинения, которые могут удивить соперника. Ты не можешь сидеть сложа руки, пытаемся внести коррективы в состав.

– Не пожалели о том, что убрали из состава Кагарлицкого?

– Не может быть сожалений. Мы хотим, что бы ребята были в порядке по скорости. Каге этого не хватает, мы с ним об этом говорили, – сказал Игорь Ларионов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoТорпедо
logoДмитрий Кагарлицкий
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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