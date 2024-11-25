Канарейкин о Мичкове: «Чем быстрее выучит английский, тем будет легче, начнет понимать, что требует тренер. Хоккей – это еще общение вне льда»

Федор Канарейкин посоветовал Матвею Мичкову учить английский язык.

«Языковой барьер существует, и этот момент Матвею надо переждать, учить язык. Чем быстрее Мичков выучит английский, тем легче ему будет на поле и в раздевалке. Тогда он начнет понимать, что от него требует тренерский штаб.

Хорошо, если бы в НХЛ ехали уже со знанием языка. Сейчас часто молодые в раннем возрасте овладевают языком, поэтому готовыми едут за границу и без проблем общаются.

Насколько сложнее работать тренеру, имея языковой барьер? Если ты разговариваешь с человеком на одном языке, сидя напротив него и глядя в глаза, то быстрее можешь достучаться до того, что ты требуешь от него.

Язык хоккея – это когда на поле понимаешь, не владея языком до конца. Хоккей объединяет народы. Схемы и тактика всем понятны. Но, когда надо объяснить и достучаться до определенного момента, тут нужно говорить на одном языке.

По своему опыту скажу, что, играя за границей и не зная языка, испытываешь проблемы. По ходу общения все намного легче дается, потому что хоккей заканчивается не только в раздевалке и на поле. Хоккей – это еще общение вне льда.

Когда ты уже владеешь языком, у тебя появляется время для того, чтобы разговаривать на разные темы, а это сближает в работе», – сказал заслуженный тренер России.