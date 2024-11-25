«Призываем Мичкова не беспокоиться из-за ошибок или потерь, нам нужны его атакующие навыки. Мне нравится, что у него есть свое мнение». Торторелла о Матвее

Джон Торторелла высказался о работе с Матвеем Мичковым.

Главный тренер «Филадельфии» ответил на вопрос о том, работал ли он ранее с игроками, похожими на 19-летнего форварда.

«Навскидку я не могу вспомнить кого-то, кто был похож на него. Бывают ситуации, когда он делает короткие пасы, на которые способны немногие, я думаю. Его не назовешь быстрым игроком с точки зрения катания, но у него есть врожденная способность разыгрывать шайбу на ограниченном пространстве.

Я вспоминаю о работе с Панариным в «Коламбусе ». Он всегда готов к комбинациям. При этом у них есть и отличия – если Панарин скорее замедляет игру в таких случаях, то Мичков пытается соответствовать темпу.

Мы – я говорю о всех тренерах – призываем его не беспокоиться из-за ошибок или потерь. Это вопрос обучения, которое он будет проходить по ходу игр. Сейчас нам прежде всего нужны его атакующие навыки. Мы не очень хороши в атаке, и нам нужно, чтобы он делал то, что умеет и не боялся ошибиться.

Если же он немного сходит с рельсов, то возникает ситуация, когда ему нужно что-то подсказать. С начала сезона мы уже через кое-что прошли, у нас были некоторые разногласия по ходу дела, но это нормально. Многие беспокоятся из-за этого, но все в порядке.

Он честен со мной, я честен с ним, и мы готовы решать проблемы. Мне нравится, что у него есть свое мнение. Я предпочту иметь игрока с таким подходом, чем такого, из которого нужно что-то вытягивать. Работать с ним весьма интересно, он способен сделать что-то особенное», – сказал Торторелла.

Торторелла о работе с Мичковым: «Раз в неделю приходит переводчик, мы все обсуждаем. Я хочу выслушать Матвея, а он должен выслушать меня. Так проще»