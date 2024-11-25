Щитов о Мичкове: «Злой и наглый по-спортивному парень, не боится брать ответственность на себя. В НХЛ станет одним из лидеров среди россиян, надеюсь»

Никита Щитов оценил результативность Матвея Мичкова в НХЛ.

19-летний нападающий «Филадельфии» набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Хороший старт сезона у Мичкова, он набирает довольно-таки много очков. Я думаю, он сможет расти и прогрессировать, а также набирать еще больше баллов. Это по-спортивному злой и наглый парень, который не боится брать на себя ответственность.

У него очень хороший старт получается. Не знаю, ждал ли кто-то такого. Надеюсь, что Матвей станет одним из лидеров среди российских хоккеистов в НХЛ », – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.