Щитов о Мичкове: «Злой и наглый по-спортивному парень, не боится брать ответственность на себя. В НХЛ станет одним из лидеров среди россиян, надеюсь»
Никита Щитов оценил результативность Матвея Мичкова в НХЛ.
19-летний нападающий «Филадельфии» набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.
«Хороший старт сезона у Мичкова, он набирает довольно-таки много очков. Я думаю, он сможет расти и прогрессировать, а также набирать еще больше баллов. Это по-спортивному злой и наглый парень, который не боится брать на себя ответственность.
У него очень хороший старт получается. Не знаю, ждал ли кто-то такого. Надеюсь, что Матвей станет одним из лидеров среди российских хоккеистов в НХЛ», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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