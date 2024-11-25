Терещенко о Знарке в «Филадельфии»: «Для Мичкова это большой плюс. Там еще есть Замула, который помогает ему с адаптацией. Дай бог, чтобы все получилось»

Алексей Терещенко высказался о работе Олега Знарка в «Филадельфии».

«Не знаю, что конкретно делает в «Филадельфии» Олег Валерьевич. Для этого надо находиться в системе клуба и знать, какая у него там роль.

Но, конечно, можно предположить, что человек с таким опытом и багажом знаний может помочь Мичкову .

Для Матвея это в любом случае большой плюс, к тому же есть еще Егор Замула там, который тоже ему помогает с адаптацией. Дай бог, чтобы все получилось», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .