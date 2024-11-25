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  • Плющев о Мичкове: «Сам себе на уме, и это может плохо отразиться. В НХЛ его потерпят, а потом отправят в фарм. Не думаю, что он неприкасаемый»
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Плющев о Мичкове: «Сам себе на уме, и это может плохо отразиться. В НХЛ его потерпят, а потом отправят в фарм. Не думаю, что он неприкасаемый»

Владимир Плющев поделился мнением о карьерных перспективах Матвея Мичкова.

Ранее главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, что языковой барьер мешает работе с форвардом: «Была ситуация, которую я попытался объяснить, а он такой «да, да», но на самом деле не понимал, о чем я говорю».

Мичков набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.

– У Матвея сложноватый характер, насколько я понимаю. Он сам себе на уме, и это может плохо на нем отразиться.

Делать вид, что он что-то слушает, а на самом деле не слышит – это плохо. Он еще не занял свою нишу, где мог бы свои права качать. Очень зря, если он этого не понимает.

– Насколько тяжелее работать с игроком без знания языка?

– Есть хоккейный сленг. Когда тренер в процессе игры что-то объясняет, он берет планшет и показывает. Если человек соображает в хоккейных делах, то он и без языка поймет, что от него требуется. Вопрос в том, хочет ли это делать господин Мичков.

Насколько я знаю, у него и в других российских клубах были моменты, когда он считал, что лучше всех знает в хоккее. А в НХЛ его потерпят, а потом отправят в фарм. Ему надо это знать.

Не думаю, что он неприкасаемый, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Призываем Мичкова не беспокоиться из-за ошибок или потерь, нам нужны его атакующие навыки. Мне нравится, что у него есть свое мнение». Торторелла о Матвее

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoСоветский спорт
logoВладимир Плющев
logoДжон Торторелла
logoФиладельфия
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