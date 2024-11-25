  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никита Щитов: «В руководстве «Авангарда» полный бардак – скупают все, что есть. Непонятно, для чего это делается и какая концепция. Кто будет тренером?»
4

Никита Щитов: «В руководстве «Авангарда» полный бардак – скупают все, что есть. Непонятно, для чего это делается и какая концепция. Кто будет тренером?»

Никита Щитов прокомментировал трансферную политику «Авангарда».

– Надеюсь, что обмен Макеева на Воронкова пойдет на пользу обеим командам.

– Поможет ли Воронков Омску?

– Я не знаю. Егор девять лет отыграл в «Витязе». Насколько быстро он сможет сменить обстановку и перестроиться? Как он сумеет вписаться в систему омского «Авангарда»? Ведь там же совершенно непонятно, что происходит.

Честно говоря, там в руководстве творится полный бардак. Подписывают множество людей, но непонятно, насколько они вообще пригодятся. Мне непонятно, какая там концепция.

Хотелось бы, чтобы в Омске смогли сделать команду без таких сумасшедших подписаний. Скупают все, что есть. Для чего это делается – совершенно непонятно.

Не понимаю, впишется Воронков или нет. И кто вообще будет тренером в Омске?» – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАвангард
logoКХЛ
logoВитязь
logoНикита Щитов
logoЕгор Воронков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков об обмене Макеева: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень»
вчера, 21:53
Серебряков о дебюте за «Авангард»: «Давно не играл. Тяжелый момент. С каждым периодом больше входил в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо пацанам, которые помогали, блокировали»
9вчера, 18:36
«Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)
18вчера, 10:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вратарь «Челмета» Щетилин и его жена пострадали в автомобильной аварии. Их и еще несколько человек сбил пьяный водитель (74.ru)
111 минут назад
Директор «Динамо» о драфте в КХЛ: «Не понимаю его. У нас исторически детская школа входит в структуру клуба. Есть динамовцы, есть спартаковцы – это патриотический аспект»
155 минут назад
Витя Кравченко о США: «У детских тренеров по 500-600 тысяч долларов зарплата. Спорт там – часть культурного кода. Не на словах, а на деле»
124сегодня, 10:33
«Авангард» предложил Пелино войти в тренерский штаб. 65‑летний специалист склоняется к отказу («Матч ТВ»)
19сегодня, 09:58
Мойсевич – новичок недели в КХЛ. Морозов стал лучшим форвардом, Савиков – защитником, Галкин – лучший вратарь
1сегодня, 09:15
Уэйн Гретцки: «Мне было неловко, когда я побил рекорд Хоу по голам. Отец сказал: «Горди рад твоему достижению. Когда кто-то побьет твой рекорд, прояви такое же достоинство»
29сегодня, 09:05
Директор «Динамо» о Рябкине: «Диалог идет не без шероховатостей. Им движет юношеский максимализм – Иван хочет всего и сразу, но иногда надо потерпеть и поработать»
6сегодня, 08:45
Кинэн и Пелино возглавят сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала
19сегодня, 08:13
Директор «Динамо» о Комтуа: «Судьи считают его провокатором, кажется. Мы не любили, если против нас канадцы так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки»
6сегодня, 07:55
Загитова о СКА: «Желаю как можно больше побед, чтобы команда была как единый кулак! У армейцев во главе с Романом Ротенбергом все получится, думаю»
91сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Прищепов забил 2-й гол в сезоне АХЛ. У форварда 2+4 в 11 матчах за фарм «Колорадо»
133 минуты назадВидео
Рантанен о Коваленко: «Он использует iPad больше всех на скамейке «Колорадо» – в Angry Birds играет»
3сегодня, 10:15
Андрей Назаров: «Участники плей-офф в КХЛ на 90% определены. Живем в непростое время – мы должны объединиться вокруг национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу»
15сегодня, 09:46
Хартман о травме Капризова: «Он лучший бомбардир НХЛ – нужно заполнить большую пустоту. «Миннесота» должна выкладываться по полной»
сегодня, 09:30
Генменеджер «Сент-Луиса» об увольнении Бэннистера: «Решение принято из-за того, что Монтгомери был доступен. Считаю его лучшим тренером в НХЛ»
2сегодня, 08:31
Сопин о прогрессе «Динамо»: «Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков или производить непопулярные обмены. Жестких методов нам удалось избежать»
сегодня, 07:15
Капризов избежал серьезной травмы – тренер «Миннесоты» подтвердил. Вскоре он должен вернуться в строй, Хуснутдинов – тоже
сегодня, 05:58
«Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ на фоне травмы Кочеткова. Форвард Джарвис выведен из списка травмированных
сегодня, 05:30
Ларкин об игре «Детройта» в большинстве после 0/3 в матче с «Бостоном»: «Мы слишком много пасовали друг другу, это перебор. Вся пятерка просто разбрасывала мусор»
сегодня, 04:58
Тренер «Эдмонтона» про 1-й гол Подколзина за клуб: «Наконец-то все получилось, отличный бросок. Очень приятно, что его родители увидели это»
сегодня, 04:46