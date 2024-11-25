Никита Щитов: «В руководстве «Авангарда» полный бардак – скупают все, что есть. Непонятно, для чего это делается и какая концепция. Кто будет тренером?»
– Надеюсь, что обмен Макеева на Воронкова пойдет на пользу обеим командам.
– Поможет ли Воронков Омску?
– Я не знаю. Егор девять лет отыграл в «Витязе». Насколько быстро он сможет сменить обстановку и перестроиться? Как он сумеет вписаться в систему омского «Авангарда»? Ведь там же совершенно непонятно, что происходит.
Честно говоря, там в руководстве творится полный бардак. Подписывают множество людей, но непонятно, насколько они вообще пригодятся. Мне непонятно, какая там концепция.
Хотелось бы, чтобы в Омске смогли сделать команду без таких сумасшедших подписаний. Скупают все, что есть. Для чего это делается – совершенно непонятно.
Не понимаю, впишется Воронков или нет. И кто вообще будет тренером в Омске?» – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию
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