Капризов пропускает матч с «Калгари». У форварда «Миннесоты» травма нижней части тела

Кирилл Капризов пропускает матч с «Калгари» из-за повреждения.

«Флэймс» принимают «Миннесоту» (0:0 , первый период) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов пропускает этот матч из-за травмы нижней части тела.

Напомним, в матче против «Эдмонтона » (5:3) Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено россиянину.

Капризов набрал 34 (13+21) очка в 19 матчах нынешнего сезона. Его статистика – здесь .

Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов также пропускает матч с «Калгари » из-за травмы нижней части тела.