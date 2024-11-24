Капризов пропускает матч с «Калгари». У форварда «Миннесоты» травма нижней части тела
Кирилл Капризов пропускает матч с «Калгари» из-за повреждения.
«Флэймс» принимают «Миннесоту» (0:0, первый период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов пропускает этот матч из-за травмы нижней части тела.
Напомним, в матче против «Эдмонтона» (5:3) Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено россиянину.
Капризов набрал 34 (13+21) очка в 19 матчах нынешнего сезона. Его статистика – здесь.
Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов также пропускает матч с «Калгари» из-за травмы нижней части тела.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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