Рябкин продолжит карьеру в ВХЛ. Сообщалось, что 17-летний форвард «Динамо» может перейти в «Маскегон» в USHL
Иван Рябкин будет играть за «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ.
Сегодня появилась информация, что 17-летний форвард решил продолжить карьеру в Северной Америке – в команде «Маскегон» в USHL. Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис опроверг эту новость.
«Два моих источника сообщили, что вопрос с отъездом юного нападающего системы «Динамо» Ивана Рябкина в Северную Америку не решен. Вероятно, и не будет решен.
Что ему делать в USHL? Пока Рябкин поехал в Санкт-Петербург, чтобы получить игровую практику на уровне ВХЛ», – написал Зислис.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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