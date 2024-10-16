Рябкин продолжит карьеру в ВХЛ. Сообщалось, что 17-летний форвард «Динамо» может перейти в «Маскегон» в USHL

Иван Рябкин будет играть за «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ.

Сегодня появилась информация , что 17-летний форвард решил продолжить карьеру в Северной Америке – в команде «Маскегон» в USHL. Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис опроверг эту новость.

«Два моих источника сообщили, что вопрос с отъездом юного нападающего системы «Динамо » Ивана Рябкина в Северную Америку не решен. Вероятно, и не будет решен.

Что ему делать в USHL ? Пока Рябкин поехал в Санкт-Петербург, чтобы получить игровую практику на уровне ВХЛ », – написал Зислис.