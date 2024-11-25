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Сопин о прогрессе «Динамо»: «Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков или производить непопулярные обмены. Жестких методов нам удалось избежать»

Алексей Сопин высказался о победной серии московского «Динамо».

Команда занимает текущее 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– После неудачного начала сезона вы говорили, что для исправления ситуации в «Динамо» даже может потребоваться шоковая терапия.

Рады, что вам, как спортивному директору, так и не пришлось использовать этот инструмент? Все удалось наладить, не совершая крупных обменов и не помещая кого-то из игроков в список отказов.

– Конечно. Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков, помещать их в список отказов или производить непопулярные обмены.

Частично этот инструмент применялся – менялись сочетания, кого-то выводили из состава. Когда тебя выводят из состава и ты смотришь за игрой с трибуны, то это сильно бьет по самолюбию хоккеиста.

Поэтому в какой-то степени такие методы все равно применялись, но действительно жестких нам удалось избежать, – сказал спортивный директор клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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