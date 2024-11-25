Сопин о прогрессе «Динамо»: «Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков или производить непопулярные обмены. Жестких методов нам удалось избежать»
Команда занимает текущее 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
– После неудачного начала сезона вы говорили, что для исправления ситуации в «Динамо» даже может потребоваться шоковая терапия.
Рады, что вам, как спортивному директору, так и не пришлось использовать этот инструмент? Все удалось наладить, не совершая крупных обменов и не помещая кого-то из игроков в список отказов.
– Конечно. Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков, помещать их в список отказов или производить непопулярные обмены.
Частично этот инструмент применялся – менялись сочетания, кого-то выводили из состава. Когда тебя выводят из состава и ты смотришь за игрой с трибуны, то это сильно бьет по самолюбию хоккеиста.
Поэтому в какой-то степени такие методы все равно применялись, но действительно жестких нам удалось избежать, – сказал спортивный директор клуба.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий