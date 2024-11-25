Генменеджер «Сент-Луиса» об увольнении Бэннистера: «Решение принято из-за того, что Монтгомери был доступен. Считаю его лучшим тренером в НХЛ»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» объяснил замену главного тренера.

Ранее клуб возглавил уволенный из «Бостона» Джим Монтгомери . Он сменил на этом посту Дрю Бэннистера.

«Когда я проснулся в среду утром, у меня не было желания менять тренера.

Когда я разговаривал с Бэннистером, то сказал, что это решение было принято скорее из-за того, что был доступен человек, которого я считаю лучшим тренером НХЛ.

Я действительно верю, что он сможет тренировать эту команду, когда она достигнет своего максимального уровня конкурентоспособности», – сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса » Даг Армстронг .

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