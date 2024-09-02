Бучневич о «Сент-Луисе»: «Долгой перестройки не будет. Армстронг через 2 года уйдет на другую должность и хочет побеждать здесь и сейчас»
В прошлом сезоне команда заняла девятое место в Западной конференции, отстав на шесть очков от зоны плей-офф.
«Мне сказали, что долгой перестройки не будет, «Сент-Луис» хочет создать сильную команду здесь и сейчас. Никто не заинтересован в долгой перестройке.
Команду постараются усилить на рынке, также в клубе обрисовали ситуацию с молодыми игроками: приезжает много хороших хоккеистов.
Я знаю Дага Армстронга (генеральный менеджер «Блюз» – Спортс’‘). Он из тех людей, которые хотят побеждать здесь и сейчас. Он уже объявил, что через два года уйдет на другую должность, и я не думаю, что он хочет тратить это время на перестройку.
Также важно, чтобы все наши лидеры были на контракте. И мы с ребятами должны играть лучше, чтобы команда побеждала», – сказал форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 6 лет и 8 млн долларов в год
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