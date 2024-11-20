Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала. Турнир пройдет на «СКА-Арене»

Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала-2024.

Иностранные хоккеисты Фонбет Чемпионата КХЛ примут участие в традиционном турнире сборных.

«Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России договорились об участии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Команда выступит на турнире под названием сборная мира КХЛ (KHL World Team). Другими участниками турнира станут команды «Россия 25 », Беларусь и Казахстан .

О составе, тренерах сборной легионеров лига объявит дополнительно», – говорится в сообщении КХЛ.

«Мы рады, что в ближайшем Кубке Первого канала примет участие сборная иностранных игроков нашей лиги. Благодарны Федерации хоккея России за приглашение и уверены, что участие такой команды только добавит интереса, интриги болельщиками и самим командам, а в будущем станет хорошей традицией.

В декабре 2023 года мы открывали «СКА-Арену» Фонбет Матчем Звезд КХЛ, а сейчас возвращение большего хоккея на арену случится во время любимого многими Кубка Первого канала», – сказал президент лиги Алексей Морозов .