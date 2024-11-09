«Миннесота» выиграла 10 из 14 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
«Миннесота» выиграла 10 из 14 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Западе.
Сегодня «Уайлд» обыграли «Анахайм» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Первой звездой встречи был признан форвард Кирилл Капризов, набравший 3 (2+1) очка.
Команда под руководством Джона Хайнса набрала 22 очка в 14 играх и занимает текущее 2-е место в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» (26 очков в 14 играх).
Капризов набрал 2+1 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча. Он единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 27 очков в 14 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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