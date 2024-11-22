Хайнс про удар в колено Капризову: «Не показалось, что это хороший силовой прием». Кирилл сказал, что не чувствует себя на 100 процентов

Джон Хайнс прокомментировал силовой прием против Кирилла Капризова.

«Миннесота » обыграла «Эдмонтон» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде нападающий «Эдмонтона » Дрэйк Каджула в средней зоне ударил в колено форварду «Уайлд» Кириллу Капризову .

Россиянин после этого эпизода отправился в подтрибунное помещение, пропустил несколько смен и вернулся на лед.

«Конечно, расстраивает видеть такое. С нашей позиции не показалось, что это хороший силовой прием», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

Капризов отметил , что это был удар в колено, и он не сказал бы, что чувствует себя на 100 процентов.