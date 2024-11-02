Тренер «Миннесоты» Хайнс о Капризове: «Это не одноплановый игрок. Его преданность команде и готовность работать на нее без шайбы – вот что в самом деле впечатляет»

Главный тренер «Миннесоты» считает Кирилла Капризова универсальным игроком.

27-летний форвард «Уайлд» набрал 21 (7+14) очко в 10 играх в текущем сезоне и лидирует в гонке бомбардиров , а также в списке самых полезных игроков («+12»).

В игре с «Тампой» (5:3) россиянин отметился 3 (2+1) баллами, в том числе поразив пустые ворота в концовке.

«Он выходит при игре 5 на 6, поэтому забивает в пустые ворота. Но мы выпускаем его не из-за того, чтобы дать ему шанс на такой гол.

Это диктуется самой его игрой, готовностью к борьбе и стремлением быть полезным на обоих концах площадки. Он очень хорош в таких ситуациях. Именно это делает его особенным.

Можно говорить об одноплановых игроках, он не такой. Да, это атакующий талант, который набирает много очков. Но его преданность команде и готовность работать на нее без шайбы – вот что в самом деле впечатляет», – сказал Джон Хайнс.