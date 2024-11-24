Мичков – 8-й игрок в истории НХЛ с 2+ голами в овертаймах до 20 лет. Больше только у Ковальчука, Кросби и Нэша – по 3 шайбы

Матвей Мичков забил второй в карьере гол в овертайме НХЛ и приблизился к рекорду.

19-летний форвард «Филадельфии » забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:2 ОТ).

Этот гол стал вторым для Мичкова в овертаймах игр НХЛ.

По этому показателю для игроков младше 20 лет он вышел на четвертое место, сравнявшись с Андреем Свечниковым («Каролина»), Лукасом Рэймондом («Детройт»), Клейтоном Келлером («Аризона») и Кэмом Фаулером («Анахайм»).

С тремя подобными шайбами лидируют Илья Ковальчук («Атланта»), Сидни Кросби («Питтсбург») и Рик Нэш («Коламбус»).

Первый месяц Мичкова в НХЛ: хуже, чем Овечкин и Кросби – лучше, чем Драйзайтль и Стэмкос