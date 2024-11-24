  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Валерий Каменский: «Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть. Своей игрой он доказывает, что может находиться на высоком уровне»
0

Валерий Каменский: «Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть. Своей игрой он доказывает, что может находиться на высоком уровне»

Валерий Каменский поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.

Нападающий «Филадельфии» набрал 16 (7+9) очков в 19 играх дебютного сезона в НХЛ.

«Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть, своей игрой доказывает, что может находиться на высоком уровне.

Он молодой парень, думаю, он сможет добиться своей цели благодаря таланту и желанию», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
Р-Спорт
logoНХЛ
logoВалерий Каменский
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков – 8-й игрок в истории НХЛ с 2+ голами в овертаймах до 20 лет. Больше только у Ковальчука, Кросби и Нэша – по 3 шайбы
11сегодня, 12:10
Цыплаков сделал ассист в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Айлендерс» с 11 (2+9) очками делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков
2сегодня, 10:33
Мичков единолично возглавил гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. У Матвея 7+9 в 19 матчах
10вчера, 21:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владислав Третьяк: «Боимся, что с драфтом КХЛ клубы более не будут выделять деньги на развитие школ. Зачем тратиться на молодых, если можно просто получить? Мы не НХЛ, не надо их копировать»
5 минут назад
НХЛ. «Торонто» примет «Юту» в единственном матче дня
521 минуту назад
Павел Мойсевич: «СКА набрал хороший победный ход. В скором времени команду можно будет видеть выше в таблице»
25 минут назад
Гретцки об Овечкине: «Мы с Алексом хорошие друзья. Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд»
5сегодня, 19:36
Воробьев покинет СКА. Он хочет постоянное время в топ-6 в команде, которая будет бороться за Кубок Гагарина (Артур Хайруллин)
16сегодня, 18:59
Есмантович о драфте в КХЛ: «Почти все ведущие клубы могут пострадать. Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты»
3сегодня, 18:49
Серебряков о дебюте за «Авангард»: «Давно не играл. Тяжелый момент. С каждым периодом больше входил в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо пацанам, которые помогали, блокировали»
6сегодня, 18:36
Третьяк о травме Овечкина: «Я позвонил ему, пожелал быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон»
7сегодня, 17:59
Третьяк о Серебрякове в «Авангарде»: «Никита вернется в элиту вратарей КХЛ. Он талантлив. В СКА у него что-то не получилось»
17сегодня, 16:51
КХЛ. «Динамо» Минск проиграло «Автомобилисту», «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» одолел «Барыс», «Адмирал» оказался сильнее «Амура»
96сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков о Кочеткове: «У него очень интересные задатки. Помимо достойных габаритов, это играющий вратарь. Он читает игру, рискует»
39 минут назад
Квартальнов после 2:3 от «Автомобилиста»: «Когда снежный ком идет, нужно его остановить. Чтобы запряглось, все должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат»
1сегодня, 19:23
Заварухин о 3:2 с минским «Динамо»: «Равная игра – по статистике, голевым моментам, удалениям. Парни проявили характер, сражались до конца»
3сегодня, 18:15
Ян Дрозг: «Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от жизни в городе»
сегодня, 17:52
Галым Мамбеталиев: «Бурдасов нормально играет. Когда сборы с клубом не проходят, сил нет, откуда они возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят»
1сегодня, 17:39
«Нефтехимик» подписал контракт с Капустиным
сегодня, 17:27
Тамбиев о 5:3 с «Амуром»: «Проявили волю к победе, характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников»
1сегодня, 17:13
Дерек Барак: «Витязь» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей»
сегодня, 16:59
Звягин о 3:2 с «Барысом»: «Ребята верили до конца, что смогут спасти матч. Забили очень хорошие голы, в овертайме вырвали важное для нас второе очко»
6сегодня, 16:34
Епанчинцев об 1:3 от «Металлурга»: «Соперник был свежее. Мы не заработали удаления. Они идут от активных действий, а этого не хватало»
2сегодня, 16:21