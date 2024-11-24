Валерий Каменский: «Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть. Своей игрой он доказывает, что может находиться на высоком уровне»

Валерий Каменский поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.

Нападающий «Филадельфии» набрал 16 (7+9) очков в 19 играх дебютного сезона в НХЛ .

«Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть, своей игрой доказывает, что может находиться на высоком уровне.

Он молодой парень, думаю, он сможет добиться своей цели благодаря таланту и желанию», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.