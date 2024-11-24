Валерий Каменский: «Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть. Своей игрой он доказывает, что может находиться на высоком уровне»
Валерий Каменский поделился мнением о форварде Матвее Мичкове.
Нападающий «Филадельфии» набрал 16 (7+9) очков в 19 играх дебютного сезона в НХЛ.
«Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть, своей игрой доказывает, что может находиться на высоком уровне.
Он молодой парень, думаю, он сможет добиться своей цели благодаря таланту и желанию», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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