  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торторелла о работе с Мичковым: «Раз в неделю приходит переводчик, мы обсуждаем некоторые вопросы. Я хочу выслушать Матвея, а он должен выслушать меня. Так проще»
4

Торторелла о работе с Мичковым: «Раз в неделю приходит переводчик, мы обсуждаем некоторые вопросы. Я хочу выслушать Матвея, а он должен выслушать меня. Так проще»

Джон Торторелла высказался о работе с форвардом Матвеем Мичковым.

Главный тренер «Филадельфии» отметил, что из-за языкового барьера возникают сложности.

«Для меня это было немного сложно, потому что мне нравится тренировать так: если что-то случается, я сразу же указываю на это. На скамейке запасных, на тренировках, что бы это ни было.

Я не жду, не просматриваю руководство тренера и не пытаюсь понять, как справиться с этой ситуацией или с чем бы то ни было. Я думаю, что спонтанный коучинг – это очень важно. Но я не могу так поступать с Мичем, потому что он просто не понимает.

Однажды я попробовал сделать это на скамейке запасных. Была ситуация, которую я попытался объяснить, а он такой «да, да», но на самом деле не понимал, о чем я говорю.

Мы начали использовать Замулу [в качестве переводчика], но его игра пошла на спад, поэтому мы оставили его в покое. Мы просто хотели, чтобы он играл.

Сейчас раз в неделю к нам приходит переводчик, мы садимся в моем кабинете и обсуждаем некоторые вопросы. Я хочу выслушать его, а он должен выслушать меня. Так проще.

Было сложно, потому что я не большой любитель проводить встречи один на один. Если что-то происходит, мы обсуждаем это на месте. Я думаю, что это здоровый метод тренировки.

Но с ним все должно быть немного по-другому, потому что ему 19, вокруг него столько всего происходит, а он действительно ничего не понимает.

По мере того, как мы продвигаемся вперед, он говорит все лучше. Но я не думаю, что он полностью понимает некоторые вещи, которые мы обсуждаем. Поэтому мы стараемся быть осторожными. Мы постараемся не торопиться и делать это раз в неделю», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла в эфире TNT.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoДжон Торторелла
logoФиладельфия
logoЕгор Замула
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Каменский: «Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть. Своей игрой он доказывает, что может находиться на высоком уровне»
сегодня, 19:50
Мичков – 8-й игрок в истории НХЛ с 2+ голами в овертаймах до 20 лет. Больше только у Ковальчука, Кросби и Нэша – по 3 шайбы
11сегодня, 12:10
Цыплаков сделал ассист в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Айлендерс» с 11 (2+9) очками делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков
2сегодня, 10:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Торонто» примет «Юту» в единственном матче дня
69 минут назад
Овечкин отправится на выезд во Флориду вместе с «Вашингтоном»
424 минуты назад
Пока Овечкин восстанавливается после травмы, пройдите тест про Александра
38 минут назадСпецпроект
Капризов избежал серьезной травмы (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 20:54
Владислав Третьяк: «Боимся, что с драфтом КХЛ клубы более не будут выделять деньги на развитие школ. Зачем тратиться на молодых, если можно просто получить? Мы не НХЛ, не надо их копировать»
21сегодня, 20:31
Павел Мойсевич: «СКА набрал хороший победный ход. В скором времени команду можно будет видеть выше в таблице»
сегодня, 20:11
Гретцки об Овечкине: «Мы с Алексом хорошие друзья. Надеюсь, я буду первым, кто пожмет ему руку, когда он побьет рекорд»
6сегодня, 19:36
Воробьев покинет СКА. Он хочет постоянное время в топ-6 в команде, которая будет бороться за Кубок Гагарина (Артур Хайруллин)
19сегодня, 18:59
Есмантович о драфте в КХЛ: «Почти все ведущие клубы могут пострадать. Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты»
3сегодня, 18:49
Серебряков о дебюте за «Авангард»: «Давно не играл. Тяжелый момент. С каждым периодом больше входил в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо пацанам, которые помогали, блокировали»
6сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко о Знарке в «Филадельфии»: «Для Мичкова это большой плюс, там еще есть Замула, который помогает ему с адаптацией. Дай бог, чтобы все получилось»
9 минут назад
Коньков об обмене Макеева: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень»
15 минут назад
Игорь Есмантович: «ЦСКА получил документы о приглашении нескольких легионеров для участия в Кубке Первого канала. Мы готовы предоставить игроков»
сегодня, 20:59
Новиков о Кочеткове: «У него очень интересные задатки. Помимо достойных габаритов, это играющий вратарь. Он читает игру, рискует»
сегодня, 19:57
Валерий Каменский: «Будущее Мичкова зависит только от него. Талант у него есть. Своей игрой он доказывает, что может находиться на высоком уровне»
сегодня, 19:50
Квартальнов после 2:3 от «Автомобилиста»: «Когда снежный ком идет, нужно его остановить. Чтобы запряглось, все должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат»
1сегодня, 19:23
Заварухин о 3:2 с минским «Динамо»: «Равная игра – по статистике, голевым моментам, удалениям. Парни проявили характер, сражались до конца»
3сегодня, 18:15
Ян Дрозг: «Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от жизни в городе»
сегодня, 17:52
Галым Мамбеталиев: «Бурдасов нормально играет. Когда сборы с клубом не проходят, сил нет, откуда они возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят»
1сегодня, 17:39
«Нефтехимик» подписал контракт с Капустиным
сегодня, 17:27