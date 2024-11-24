Игорь Есмантович: «ЦСКА получил документы о приглашении нескольких легионеров для участия в Кубке Первого канала. Мы готовы предоставить игроков»

Игорь Есмантович заявил, что легионеры ЦСКА приглашены на Кубок Первого канала.

«ЦСКА получил документы из лиги о приглашении нескольких наших легионеров для участия в Кубке Первого канала. Мы готовы предоставить своих игроков. Готовность легионеров? Это второй вопрос, об этом преждевременно говорить», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.