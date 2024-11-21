Жамнова и Ковальчука рассматривают в качестве тренеров для сборной легионеров КХЛ («Р-Спорт»)

Алексей Жамнов и Илья Ковальчук могут стать тренерами сборной легионеров КХЛ.

Иностранные хоккеисты Фонбет Чемпионата КХЛ примут участие в Кубке Первого канала-2024

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассматриваются в качестве тренеров для сборной легионеров, сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент тренерский штаб сборной легионеров КХЛ не определен.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.