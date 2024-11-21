Жамнова и Ковальчука рассматривают в качестве тренеров для сборной легионеров КХЛ («Р-Спорт»)
Алексей Жамнов и Илья Ковальчук могут стать тренерами сборной легионеров КХЛ.
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассматриваются в качестве тренеров для сборной легионеров, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На данный момент тренерский штаб сборной легионеров КХЛ не определен.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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