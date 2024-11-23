Ларионов о Кубке Первого канала: «Сборная легионеров КХЛ – неплохой вариант, но игроки просто наденут другие майки. Насколько они будут увлечены поставленными целями?»

Игорь Ларионов высказался о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.

«Для интриги сборная легионеров КХЛ – неплохой вариант, лучше играть против нее, чем против одной и той же сборной. С другой стороны, мы играем в чемпионате КХЛ против «Барыса », минского «Динамо », разных легионеров.

Игроки этих команд просто наденут другие майки, мы их и так видим и знаем. Ничего нового в этом плане? Абсолютно. Я понимаю, что нужно разнообразие, чтобы наша сборная играла против соперников из других стран.

Но сборная легионеров КХЛ ... Насколько они будут увлечены теми целями, которые перед ними поставят?» – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .