Ларионов о Кубке Первого канала: «Сборная легионеров КХЛ – неплохой вариант, но игроки просто наденут другие майки. Насколько они будут увлечены поставленными целями?»
Игорь Ларионов высказался о сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
«Для интриги сборная легионеров КХЛ – неплохой вариант, лучше играть против нее, чем против одной и той же сборной. С другой стороны, мы играем в чемпионате КХЛ против «Барыса», минского «Динамо», разных легионеров.
Игроки этих команд просто наденут другие майки, мы их и так видим и знаем. Ничего нового в этом плане? Абсолютно. Я понимаю, что нужно разнообразие, чтобы наша сборная играла против соперников из других стран.
Но сборная легионеров КХЛ... Насколько они будут увлечены теми целями, которые перед ними поставят?» – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости