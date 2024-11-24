Павел Мойсевич: «СКА набрал хороший победный ход. В скором времени команду можно будет видеть выше в таблице»
Павел Мойсевич высказался о выступлении СКА в нынешнем сезоне.
Клуб идет на 4-м месте в таблице Запада, набрав 39 очков после 30 матчей. В четырех последних матчах СКА одержал три победы.
«Конечно, всегда хочется лучшего. Но сейчас команда набрала хороший победный ход.
В скором времени СКА можно будет видеть выше в таблице», – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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