Мичков единолично возглавил гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. У Матвея 7+9 в 19 матчах

Матвей Мичков лидирует в гонке бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ.

«Филадельфия » обыграла «Чикаго » (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Флайерс» Матвей Мичков забил победный гол в овертайме и был признан 1-й звездой этого матча.

Россиянин набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего сезона и теперь единолично возглавляет гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ .

У форварда «Далласа » Логана Станковена 15 (4+11) баллов в 18 матчах. У нападающего «Каролины» Джексона Блэйка 7 (5+2) очков в 19 матчах.