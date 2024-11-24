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Мичков единолично возглавил гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. У Матвея 7+9 в 19 матчах

Матвей Мичков лидирует в гонке бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ.

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Форвард «Флайерс» Матвей Мичков забил победный гол в овертайме и был признан 1-й звездой этого матча. 

Россиянин набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего сезона и теперь единолично возглавляет гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ

У форварда «Далласа» Логана Станковена 15 (4+11) баллов в 18 матчах. У нападающего «Каролины» Джексона Блэйка 7 (5+2) очков в 19 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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