Мичков единолично возглавил гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ. У Матвея 7+9 в 19 матчах
Матвей Мичков лидирует в гонке бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ.
«Филадельфия» обыграла «Чикаго» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Флайерс» Матвей Мичков забил победный гол в овертайме и был признан 1-й звездой этого матча.
Россиянин набрал 16 (7+9) очков в 19 играх текущего сезона и теперь единолично возглавляет гонку бомбардиров и снайперов среди новичков НХЛ.
У форварда «Далласа» Логана Станковена 15 (4+11) баллов в 18 матчах. У нападающего «Каролины» Джексона Блэйка 7 (5+2) очков в 19 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости