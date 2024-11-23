Мамбеталиев о 0:3 от «Амура»: «Барысу» не хватило концентрации – выплеснули эмоции в игре с «Металлургом»

Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Амура» (0:3).

«Не хватило концентрации, в некоторых моментах закопались в нападении – получили контратаки. Думаю, буллит нас чуть-чуть подломил. Бывает, что всю игру держим концентрацию, удар, выполняем черновую работу, а в этом матче моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Но мы обсудим все это, посмотрим моменты и будем готовиться к следующей игре.

Ребята не роботы, это люди, им нужно восстановиться. Играют практически одни и те же хоккеисты. Не хватило концентрации – мы выплеснули эмоции в предыдущей игре с «Металлургом » (2:1). Уверенность приходит с каждой игрой, со временем ребята будут терпеть и выстреливать в нужный момент, будет и концентрация. Пока играем так: две выиграли, одну проиграли – дальше посмотрим», – сказал тренер «Барыса ».