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  • Геннадий Величкин: «С Разиным 10 лет не здоровались. Он сам подошел: «Простите. Каким же я был мудаком! Не выдержал медных труб». Обнялись»
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Геннадий Величкин: «С Разиным 10 лет не здоровались. Он сам подошел: «Простите. Каким же я был мудаком! Не выдержал медных труб». Обнялись»

Геннадий Величкин поделился воспоминаниями о ссоре с Андреем Разиным.

– Вы с Разиным ладили?

– До поры – никаких проблем. А потом он стал звездой, лучшим бомбардиром сезона и самым ценным игроком чемпионата. Контракт закончился – дал громкое интервью: «В Магнитогорске экология жуткая, я здесь все здоровье оставил, облысел, дети болеют... Надоело! Ухожу!»

При встрече я уточнил: «Куда?» Тот сквозь зубы: «Не ваше дело». Конечно, не хотелось такого игрока терять, но удержать было нереально.

– Это понятно. Сам Андрей рассказывал нам, что в «Магнитке» долго получал 3 тысячи долларов в месяц. Когда выиграли Евролигу, зарплата выросла до 150 тысяч в год. А в московском «Динамо» предложили полмиллиона.

– К разговору о деньгах. Со всеми хоккеистами после того сезона мы рассчитались. Уже стартовал новый, когда у Рашникова появилась возможность дополнительно ребят отблагодарить. Выделил кое-какую сумму.

Мы с Белоусовым расписываем, кому сколько – в зависимости от вклада в победу. Доходим до Андрея, Константиныч задумчиво произносит: «Он же ушел из команды. А это бонус для тех, кто остался».

– Разина с бонусом прокатили?

– Имели полное право. Даже Черемин, его агент, с нами согласился!

Звонит мне: «Андрей бузит, жалуется на тебя. Что-то ему недоплатили». Отвечаю: «Сережа, стоп. У тебя его контракт на руках?» – «Да». – «Все, что там прописано, мы выполнили?» – «От и до. Премия за чемпионство, за голы, за набранные очки...» – «Вот! А эти деньги – подарок от шефа оставшимся в команде. Как поощрение». – «Нет вопросов».

Правда, Разину мой ответ не понравился.

– В чем выражалось?

– Позвонил, обложил последними словами. И добавил: «Сейчас дам такое интервью, что тебе конец! Могу что угодно нафантазировать – мне поверят. Потому что я звезда, а ты никто!»

На всякий случай я сразу набрал Шанцеву, объяснил ситуацию. Тот успокоил: «Гена, не волнуйся, с Андреем переговорю». Все затихло.

Но с Разиным общение возобновилось только через десять лет. До этого даже не здоровались. Он играть закончил, работал в Москве детским тренером. Когда из школы ЦСКА убрали, в агенты подался. Тут-то мы и столкнулись на хоккее.

– Извинился?

– Разин сам подошел: «Геннадий Иваныч, простите меня. Каким же я был мудаком! Не выдержал медных труб, переклинило, наговорил вам бог знает что...» – «Все нормально, Андрюша, зла не держу».

Обнялись и стали обсуждать, кто из его клиентов мог бы пригодиться «Металлургу», – сказал бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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