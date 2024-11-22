«Металлург» продлил контракты с Силантьевым и Андреем Козловым до 2027 года
«Металлург» продлил контракты с Дмитрием Силантьевым и Андреем Козловым.
Срок соглашений с нападающими рассчитан до конца сезона-2026/27.
24-летний Дмитрий Силантьев в нынешнем сезоне провел 30 матчей и набрал 17 (7+10) очков.
На счету 19-летнего Андрея Козлова 10 (3+7) баллов в 30 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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