Вайсфельд о будущих членах Зала славы из России, кроме Овечкина и Малкина: «Могильный давно должен быть там. Из играющих сейчас – Панарин, Кучеров, Бобровский, Василевский, Шестеркин»

Леонид Вайсфельд высказался о том, кто из россиян войдет в Зал хоккейной славы.

Сегодня Павел Дацюк станет официальным членом Зала славы в Торонто.

– Кого видите следующим в Зале славы из россиян? Подозреваю, что Овечкин и Малкин – самые очевидные варианты, а кто еще мог бы?

– Вообще-то там давно уже должен быть Могильный. А из тех, кто играет сейчас, то Панарин , безусловно, способен добиться такого уважения. Несколько наших вратарей – Бобровский , Василевский, Шестеркин. Возможно, даже Сорокин. Вне всяких сомнений, речь идет также про Кучерова .

На самом деле вариантов много и, вероятно, будут еще появляться со временем, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .