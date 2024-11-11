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  • Вайсфельд о будущих членах Зала славы из России, кроме Овечкина и Малкина: «Могильный давно должен быть там. Из играющих сейчас – Панарин, Кучеров, Бобровский, Василевский, Шестеркин»
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Вайсфельд о будущих членах Зала славы из России, кроме Овечкина и Малкина: «Могильный давно должен быть там. Из играющих сейчас – Панарин, Кучеров, Бобровский, Василевский, Шестеркин»

Леонид Вайсфельд высказался о том, кто из россиян войдет в Зал хоккейной славы.

Сегодня Павел Дацюк станет официальным членом Зала славы в Торонто.

– Кого видите следующим в Зале славы из россиян? Подозреваю, что Овечкин и Малкин – самые очевидные варианты, а кто еще мог бы?

– Вообще-то там давно уже должен быть Могильный. А из тех, кто играет сейчас, то Панарин, безусловно, способен добиться такого уважения. Несколько наших вратарей – Бобровский, Василевский, Шестеркин. Возможно, даже Сорокин. Вне всяких сомнений, речь идет также про Кучерова.

На самом деле вариантов много и, вероятно, будут еще появляться со временем, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoЛеонид Вайсфельд
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoАлександр Могильный
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
logoАндрей Василевский
Зал хоккейной славы
logoИлья Сорокин
logoИгорь Шестеркин
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