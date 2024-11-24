«Мог бы стать профессиональным рыбаком». Ильенко о работе вне хоккея
Артем Ильенко рассказал, как зарабатывал бы деньги, если бы не стал хоккеистом.
28-летний форвард московского «Динамо» набрал 10 (5+5) очков за 29 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ.
«На счет других профессий не задумывался.
Последнее время увлекаюсь рыбалкой. Наверное, мог бы стать профессиональным рыбаком», – сказал Артем Ильенко.
Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: «Ну как я приеду? У меня контракт с «Вашингтоном» – там тоже лечат хорошо, как и у вас»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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