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«Мог бы стать профессиональным рыбаком». Ильенко о работе вне хоккея

Артем Ильенко рассказал, как зарабатывал бы деньги, если бы не стал хоккеистом.

28-летний форвард московского «Динамо» набрал 10 (5+5) очков за 29 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ.

«На счет других профессий не задумывался.

Последнее время увлекаюсь рыбалкой. Наверное, мог бы стать профессиональным рыбаком», – сказал Артем Ильенко.

Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: «Ну как я приеду? У меня контракт с «Вашингтоном» – там тоже лечат хорошо, как и у вас»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoДинамо Москва
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