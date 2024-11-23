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  • Гендиректор «Авангарда» о Меркли: «После ухода Дитца нам был нужен атакующий защитник под большинство. Райан – техничный мастер, добавит команде вариативности»
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Гендиректор «Авангарда» о Меркли: «После ухода Дитца нам был нужен атакующий защитник под большинство. Райан – техничный мастер, добавит команде вариативности»

Гендиректор «Авангарда» высказался о переходе Райана Меркли.

Ранее 24-летний канадский защитник стал хоккеистом омского клуба в результате обмена с «Куньлунем».

«После расставания с Дарреном Дитцем команде был необходим атакующий защитник под большинство с правым хватом.

Проанализировав несколько кандидатов, мы остановились на Райане Меркли – это техничный мастер, способный начать атаку, двигать шайбу на синей линии, отдать острую передачу или забить прямым броском.

Его навыки добавят «Авангарду» вариативности как в защите, так и в нападении», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoКХЛ
logoГерман Чистяков
logoРайан Меркли
logoДаррен Дитц
logoАвангард
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