Гендиректор «Авангарда» о Меркли: «После ухода Дитца нам был нужен атакующий защитник под большинство. Райан – техничный мастер, добавит команде вариативности»
Гендиректор «Авангарда» высказался о переходе Райана Меркли.
Ранее 24-летний канадский защитник стал хоккеистом омского клуба в результате обмена с «Куньлунем».
«После расставания с Дарреном Дитцем команде был необходим атакующий защитник под большинство с правым хватом.
Проанализировав несколько кандидатов, мы остановились на Райане Меркли – это техничный мастер, способный начать атаку, двигать шайбу на синей линии, отдать острую передачу или забить прямым броском.
Его навыки добавят «Авангарду» вариативности как в защите, так и в нападении», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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