Макар набрал 2+ очка в 100 матчах регулярки за 336 игр. Быстрее в истории НХЛ среди защитников был только Орр – 307 матчей

Кэйл Макар в 100-й раз набрал 2+ очка в матче регулярки НХЛ.

«Колорадо » одержал победу над «Флоридой» со счетом 7:4 в очередной игре сезона НХЛ. Защитник «Эвеланш» заработал 2 (0+2) балла за результативность.

26-летний Макар в 100-й раз набрал 2 и более очка за игру. Чтобы добраться до этой отметки ему понадобилось провести 336 матчей в регулярках.

По данному показателю среди защитников он занял второе место в истории НХЛ. Бобби Орр («Бостон») затратил на это 307 игр.