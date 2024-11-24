Георгиев выиграл 5-й матч подряд, отбив 27 из 31 бросков «Флориды». У него 6 побед в 12 играх
Александр Георгиев одержал 5-ю победу подряд.
Вратарь «Колорадо» отразил 27 бросков из 31 в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (7:4).
Всего в 12 играх сезона у россиянина 6 побед при 87,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,37.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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