Дмитрий Губерниев: «Мичков уже среди лучших. Говорят, повезло, что попал к Торторелле. Отвечу восточной мудростью: учитель приходит, когда ученик готов»

Дмитрий Губерниев оценил игру Матвея Мичкова в НХЛ.

«Нужно уезжать вовремя, не опаздывать.

Мы сейчас об этом не говорим, но мы помним, что люди убегали, когда нельзя было, законы даже нарушали.

Хорошо, что Мичков уехал в НХЛ , может быть, это следовало сделать и пораньше.

Играет здорово, хороший хоккеист, он уже среди лучших. Многие говорят, что Матвею повезло, что он попал к Джону Торторелле , который умеет воспитывать хоккеистов.

Тут я отвечу вам восточной мудростью: учитель приходит, когда ученик готов. Поэтому тут дорога с двусторонним движением», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .