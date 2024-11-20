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  • Дмитрий Губерниев: «Мичков уже среди лучших. Говорят, повезло, что попал к Торторелле. Отвечу восточной мудростью: учитель приходит, когда ученик готов»
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Дмитрий Губерниев: «Мичков уже среди лучших. Говорят, повезло, что попал к Торторелле. Отвечу восточной мудростью: учитель приходит, когда ученик готов»

Дмитрий Губерниев оценил игру Матвея Мичкова в НХЛ.

«Нужно уезжать вовремя, не опаздывать.

Мы сейчас об этом не говорим, но мы помним, что люди убегали, когда нельзя было, законы даже нарушали.

Хорошо, что Мичков уехал в НХЛ, может быть, это следовало сделать и пораньше.

Играет здорово, хороший хоккеист, он уже среди лучших. Многие говорят, что Матвею повезло, что он попал к Джону Торторелле, который умеет воспитывать хоккеистов.

Тут я отвечу вам восточной мудростью: учитель приходит, когда ученик готов. Поэтому тут дорога с двусторонним движением», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoДмитрий Губерниев
logoДжон Торторелла
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