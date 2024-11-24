Матс Нэслунд выставил на продажу бронзу ОИ-1980: «Поеду в отпуск на вырученные деньги. У меня нет проблем с финансами – медаль попадет к кому-то, кто ценит ее больше меня»
Кроме олимпийской медали, бывший игрок сборной Швеции продаст на аукционе игровые формы национальной команды, «Монреаля» и «Бостона».
Нэслунд является обладателем Кубка Стэнли-1986 в составе «Канадиенс», чемпионом мира и победителем Олимпиады-1994.
«Спросил детей, не хотят ли они что-нибудь забрать, но они отказались. Тогда я решил продать эти вещи. Многие бывшие спортсмены уже сделали это по разным причинам.
Я делаю это не из-за проблем с финансами, а потому, что вещи могут попасть к кому-то, кто ценит их больше, чем я.
Я никогда не был человеком, у которого на стене висят футболки или есть шкаф с наградами. Если ты победитель, ты это знаешь и не должен выставлять это напоказ.
Когда люди хотят увидеть олимпийское золото или перстень обладателя Кубка Стэнли, мне приходится подниматься на чердак, чтобы достать их.
На вырученные деньги я поеду в отпуск», – сказал Матс Нэслунд.
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