Матс Нэслунд выставил на продажу бронзу ОИ-1980: «Поеду в отпуск на вырученные деньги. У меня нет проблем с финансами – медаль попадет к кому-то, кто ценит ее больше меня»

Матс Нэслунд выставил на продажу бронзу зимней Олимпиады-1980.

Кроме олимпийской медали, бывший игрок сборной Швеции продаст на аукционе игровые формы национальной команды, «Монреаля » и «Бостона ».

Нэслунд является обладателем Кубка Стэнли-1986 в составе «Канадиенс», чемпионом мира и победителем Олимпиады-1994.

«Спросил детей, не хотят ли они что-нибудь забрать, но они отказались. Тогда я решил продать эти вещи. Многие бывшие спортсмены уже сделали это по разным причинам.

Я делаю это не из-за проблем с финансами, а потому, что вещи могут попасть к кому-то, кто ценит их больше, чем я.

Я никогда не был человеком, у которого на стене висят футболки или есть шкаф с наградами. Если ты победитель, ты это знаешь и не должен выставлять это напоказ.

Когда люди хотят увидеть олимпийское золото или перстень обладателя Кубка Стэнли, мне приходится подниматься на чердак, чтобы достать их.

На вырученные деньги я поеду в отпуск», – сказал Матс Нэслунд .