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Барбашев набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 22 очка и «+11» в 21 игре в сезоне

Иван Барбашев набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Вегаса» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:2). 

В активе 28-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+11». 

Сегодня Барбашев (16:13, 0:38 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также у него 1 перехват и 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИван Барбашев
logoНХЛ
logoМонреаль
logoВегас
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