Барбашев набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 22 очка и «+11» в 21 игре в сезоне

Иван Барбашев набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Вегаса » забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:2).

В активе 28-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+11».

Сегодня Барбашев (16:13, 0:38 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также у него 1 перехват и 3 потери.