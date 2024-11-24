«Северсталь» обменяла Душака в «Куньлунь» на денежную компенсацию

«Северсталь» обменяла Джозефа Душака в «Куньлунь».

Взамен клуб из Череповца получит денежную компенсацию.

27-летний защитник провел девять матчей за «Северсталь » в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ. На его счету 3 (1+2) очка при полезности «минус 5».

Душак присоединился к команде в межсезонье.