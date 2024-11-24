«Северсталь» обменяла Душака в «Куньлунь» на денежную компенсацию
«Северсталь» обменяла Джозефа Душака в «Куньлунь».
Взамен клуб из Череповца получит денежную компенсацию.
27-летний защитник провел девять матчей за «Северсталь» в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ. На его счету 3 (1+2) очка при полезности «минус 5».
Душак присоединился к команде в межсезонье.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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