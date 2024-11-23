Козырев о 7:5 с «Ак Барсом»: «Северсталь» проявила характер во 2-м периоде, вернула контроль шайбы и победила. Удалось порадовать болельщиков»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Ак Барсом» (7:5).

– Несмотря на то, что матч поначалу складывался не в нашу пользу – мы не совсем здорово контролировали шайбу на старте встречи. Во втором периоде мы проявили характер, вернули контроль шайбы, контроль хода игры и выиграли матч.

– С первых минут был заметен эмоциональный подъем команды. Чем вы это объясните? Предыдущей победой?

– Конечно победой. Прошлая победа. Сегодняшний матч – сильный соперник, хорошо укомплектованный. Ребята настраивались, хотели выиграть. Хотели порадовать своих болельщиков. Это нам удалось, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .

«Северсталь» обыграла «Ак Барс» – 7:5. Это самый результативный матч между этими клубами в КХЛ